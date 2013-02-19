Зампредседателя комитета по транспорту арестовали по «делу о валидаторах»

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19 февраля 2013, 10:58 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Обыски в комитете по транспорту Петербурга не прошли даром. Следователи задержали заместителя председателя Игоря Маилова. В понедельник, 18 февраля, суд избирал чиновнику меру пресечения.

Следствие настаивало на двухмесячном аресте. Силовики нагрянули в кабинет Игоря Маилова в четверг, аккурат в День Святого Валентина. Обыски проходили в рамках расследования так называемого «дела о валидаторах», фигурантом по которому проходит бывший глава ГУ «Организатор перевозок» Владимир Михайлов. Следствие установило, что сообщники провернули аферу и похитили в общей сложности одиннадцать миллионов рублей.

Как выяснили сыщики, ГУ "Организация перевозок" выдавала некоторым кассирам дополнительные валидаторы, карты кассиров и карты рабочего места кассира. Параллельно с легальными продажами кассиры подключали дополнительные валидаторы и продавали проездные билеты. Затем они сдавали легальную выручку инкассации с отчетами о продажах, а неучтенную - передавали начальству. Выручка распределялась между всеми участниками аферы. Игорь Маилов уже написал заявление об увольнении по собственному желанию.