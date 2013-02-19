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//Криминал

СКР: 25-летнего рэпера убили за концерт в архангельском баре

19 февраля 2013, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта СКР.
Фото с сайта СКР.

В Архангельске следователи "по горячим" следам раскрыли убийство 25-летнего ночного посетителя бара. Местный житель, которому не понравилось исполнение рэпа погибшим, отбил ему все внутренности.

"16 февраля 2013 года ночью от дома 117 по проспекту Ломоносова в городе Архангельске в больницу с внутрибрюшным кровотечением был доставлен 25-летний мужчина, который через непродолжительное время скончался", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономном округу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления был задержан 21- летний местный житель.

По предварительной версии, в одном из баров посетитель заведения читал рэп, подозреваемому это не понравилось. Для выяснения отношений обе компании молодых людей вышли на улицу, где после словесной перепалки подозреваемый повалил любителя рэпа на землю и прыгнул на него сверху. От полученной травмы внутренних органов потерпевший скончался в больнице.

ЛБ

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