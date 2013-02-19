В Ангарске подозреваемый в убийстве пятиклассницы дал признательные показания

//Криминал

19 февраля 2013, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Пятиклассница Ульяна Алексеева пропала в городе Шелехов Иркутской области 7 февраля, в поисках школьницы участвовали более 200 человек, тело ребенка найдено, предполагаемый убийца и насильник девочки задержан в понедельник, житель Ангарска дал следствию признательные показания.

Тело школьницы Ульяны Алексеевой нашли в карьере промышленной зоны Шелехова, в ближайшее время подозреваемому в убийстве школьницы предъявят обвинение.