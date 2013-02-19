Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Ангарске подозреваемый в убийстве пятиклассницы дал признательные показания

19 февраля 2013, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Пятиклассница Ульяна Алексеева пропала в городе Шелехов Иркутской области 7 февраля, в поисках школьницы участвовали более 200 человек, тело ребенка найдено, предполагаемый убийца и насильник девочки задержан в понедельник, житель Ангарска дал следствию  признательные показания.
 
Подозреваемый в убийстве Ульяны Алексеевой задержан в Ангарске, свидетель опознал злоумышленника, а проведенная генетическая экспертиза дала положительный результат.
 
Тело школьницы Ульяны Алексеевой нашли в карьере промышленной зоны Шелехова, в ближайшее время подозреваемому в убийстве школьницы предъявят обвинение.
ЕП

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…