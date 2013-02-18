В Иркутской области полковник принуждал призывника к сексу

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18 февраля 2013, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Полковник войсковой части в Иркутской области подозревается в понуждении призывника к действиям сексуального характера, сообщает Главное военное следственное управление СК России.

Полковник Саликеев неоднократно привозил к себе в квартиру призывника, где принуждал его к совершению действий сексуального характера, а затем велел убирать квартиру.



Выясняется, что это была далеко не единственная «любовь» полковника. В настоящее время в военном следственном отделе в отношении Саликеева проводится доследственная проверка по сообщению о его попытке вступить в половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, сообщает vz.ru



Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция по статьям - семь лет лишения свободы.



