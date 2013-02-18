Похищенную в Москве на глазах у матери 10-летнюю девочку нашли

//Криминал

18 февраля 2013, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве найдена ученица 4-го класса Ира Жиделева, похищенная на Мячковском бульваре на юго-востоке столицы. Дед привел внучку в один из следственных отделов и передал ее матери.

Сейчас следователи опрашивают родителей Алексея Жиделева в целях установления его местонахождения.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 10-летней девочки, которые неизвестные похитили на глазах у матери, когда та провожала дочь в школу. Около учебного заведения женщину остановила группа мужчин, пока двое держали мать, остальные похитили ребенка.



