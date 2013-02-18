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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Похищенную в Москве на глазах у матери 10-летнюю девочку нашли

18 февраля 2013, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве найдена ученица 4-го класса Ира Жиделева, похищенная  на Мячковском бульваре на юго-востоке столицы. Дед привел внучку в один из следственных отделов и передал ее матери.

 Сейчас следователи опрашивают родителей Алексея Жиделева в целях установления его местонахождения.
Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения 10-летней девочки, которые неизвестные похитили на глазах у матери, когда та провожала дочь в школу. Около учебного заведения  женщину остановила группа мужчин, пока двое держали мать, остальные похитили ребенка.

НС

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