В Подмосковье у жителя Оренбургской области изъят килограмм амфетамина

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18 февраля 2013, 19:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

18 февраля около 14:05 в Химках на Проспекте Мира сотрудниками ОБНОН ОУР Управления МВД России по Химкам задержан 30-летний житель Оренбургской области, у которого изъят пакет с, предположительно, амфетамином сообщили АН в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Вещество направлено на химическое исследование, оно, по предварительным данным, является психотропным веществом - амфетамином.

В настоящее время молодой человек задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.