В Иркутской области задержан убийца Ульяны Алексеевой

//Криминал

18 февраля 2013, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудниками полиции в городе Шелехово Иркутской области в ходе оперативных мероприятий по поиску убийцы пятиклассницы задержан ранее судимый мужчина, сообщили в пресс-центре МВД России.

Полиция Иркутской области 8 февраля нашла тело пятиклассницы, пропавшей по дороге в Дом творчества в городе Шелехов. Тело девочки найдено в карьере. Ульяна умерла от того, что ее задушили. Возможно, было также сексуальное насилие. За информацию об убийце было объявлено денежное вознаграждение.



