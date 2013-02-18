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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Иркутской области задержан убийца Ульяны Алексеевой

18 февраля 2013, 19:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудниками полиции в городе Шелехово Иркутской области в ходе оперативных мероприятий по поиску убийцы пятиклассницы задержан ранее судимый мужчина, сообщили в пресс-центре МВД России.

 Полиция Иркутской области 8 февраля нашла тело пятиклассницы, пропавшей по дороге в Дом творчества в городе Шелехов. Тело девочки найдено в карьере. Ульяна умерла от того, что ее задушили. Возможно, было также сексуальное насилие. За информацию об убийце было объявлено денежное вознаграждение.

НС

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