Талантливый скульптор осужден за убийство собутыльника и расчленение трупа

//Криминал

18 февраля 2013, 19:07 [«Аргументы Недели. Татарстан», Наталья Топал, Казань ]

Фото www.bezformata.ru

9 лет колонии строгого режима присудили сегодня 40-летнему художнику-скульптору в Казани. Моррис Циклаури обвиняется в убийстве и расчленении трупа знакомого, с которым он распивал спиртные напитки у себя дома.

В ходе застолья между приятелями возникла ссора. Циклаури ударил собутыльника ножом в шею и грудь, результате чего 31-летний гражданин скончался.

По мнению следствия, осужденный сначала расчленил труп, а затем стал постепенно избавляться от частей тела. Голова была обнаружена 4 октября на конвейерной ленте мусороперерабатывающего завода на ул. Васильченко, а нижние конечности, как утверждают правоохранители, убийца вынес на мусорную площадку во дворе жилого дома по ул. Можайского.

Пока приговор не вступил в законную силу, осужденный может его обжаловать в течение 10 дней.