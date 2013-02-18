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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Дела о коррупции среди руководства рязанского УГИБДД новые, а лица старые

18 февраля 2013, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]

Следствие возбудило четыре новых уголовных дела коррупционной направленности в отношении руководства рязанского регионального управления ГИБДД, сообщает сегодня областное СУСК.

 Четыре уголовных дела возбуждены в отношении отстраненных от должности Алфосова, Вышинского и бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела управления Игоря Тесленко.
"Уголовные дела соединены с ранее возбужденными по фактам взяток. По ходатайству следователя судом в отношении Алфосова, Вышинского и Тесленко ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.


По данным следствия, в марте 2012 года Алфосов дважды получал денежные средства (всего — 180 тысяч рублей) за освобождение задержанных сотрудниками УГИБДД автомобилей, перевозящих крупногабаритный груз без специального разрешения, и за их последующий беспрепятственный проезд по территории области.


Вышинский, полагает следствие, в ноябре 2011 года получил взятку в 20 тысяч рублей за выдачу государственных регистрационных знаков с "красивыми" номерами, а в марте-апреле 2012 года Тесленко по договоренности с Вышинским дал указание подчиненным задержать выдачу определенного номера. В дальнейшем номер должны были продать конкретному человеку за 1,5 тысячи рублей, считает СУСК.

Ранее глава ведомства Александр Алфосов, его зам Валерий Вышинский уже обвинялись в получении взяток, им грозит до 12 лет лишения свободы.
Кроме того, по данным следствия, в июле 2011 года Алфосов купил диплом кандидата экономических наук и представил его в кадровую службу и центр финансового обеспечения УМВД по Рязанской области. В январе следствие возбудило дело в отношении инспектора по особым поручениям УГИБДД — он также подозревается в получении крупной взятки.

НС

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