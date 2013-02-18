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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Кирове будут судить "черных риелторов", насиловавших женщин и детей

18 февраля 2013, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Двое мужчин, обвиняемые в мошенничестве с четырьмя квартирами, а также в изнасиловании трех женщин и ребенка, пойдут под суд в Кировской области. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Виктор Илюхин и Юрий Банников в период с 2007 по 2010 год совершили изнасилования девушек, в том числе и ребенка, а также завладели квартирами и деньгами жителей Кирова.

Их будут судить по нескольким статьям УК РФ, в том числе "изнасилование" и "мошенничество", им грозят длительные сроки заключения.

 

 

НС

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