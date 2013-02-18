В Москве уроженец Кавказа в упор выстрелил в администратора кафе

//Криминал

18 февраля 2013, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве администратор кафе госпитаризирован после нападения на него уроженцев Кавказа. Администратор кафе сделал замечание трем молодым людям, которые шумели, громко разговаривали и мешали отдыхать остальным гостям.

В ответ один из них достал пистолет, и почти в упор выстрелил в администратора. После этого злоумышленники повалили его на пол и пинали ногами. Избив, уроженцы Кавказа выбежали из кафе и скрылись в неизвестном направлении.

Полицию вызвали очевидцы. Свидетели инцидента и сообщили подробно приметы дебоширов. Оперативникам удалось через несколько минут задержать злоумышленников.

В ходе расследования инцидента установлено, что все задержанные являются выходцами из Северо-Кавказского федерального округа. При личном досмотре у одного из них был изъят травматический пистолет. Выяснилось, что владелец пистолета находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже совершил аналогичное преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением представителю власти, имеющему обязанности по охране общественного порядка).