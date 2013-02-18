В Махачкале арестован полицейский, убивший накануне трех мужчин

//Криминал

18 февраля 2013, 13:07 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

В кафе "Тимур", расположенном по проспекту Акушинского в Махачкале, в воскресенье вечером сотрудник полиции из табельного оружия застрелил трех местных жителей, подозреваемый в тройном убийстве капитан полиции задержан и арестован.

По данным СКР, ссора между полицейским и мужчинами возникла в одном из кабинетов заведения, словесная перепалка закончилась стрельбой, потерпевшие скончались на месте убийства до прибытия "скорой".