Петербургский полицейский задержан по подозрению в получении взятки

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18 февраля 2013, 12:27 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Адмиралтейскому району в понедельник задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки. Об этом «БалтИнфо» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что около 01.00 МСК во 2-й отдел полиции нарядом отдела вневедомственной охраны были доставлены для проверки трое граждан из стран ближнего зарубежья, у которых при себе отсутствовали документы, удостоверяющие личность.



Спустя час в отдел полиции прибыл прораб строительной организации, с которым помощником оперативного дежурного прапорщиком полиции была достигнута договоренность, что за денежные средства в размере 4,5 тысяч рублей он не станет составлять протокол об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ и отпустит доставленных граждан.



В результате сотрудник полиции был с поличным задержан, денежные средства изъяты.

По данному факту начальником ГУ МВД России дано указание провести тщательную проверку, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим мотивам, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.