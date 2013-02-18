В Хабаровске задержан мужчина с двумя килограммами марихуаны

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18 февраля 2013, 10:57 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото УТ МВД ДВФО

Сотрудниками Дальневосточной транспортной полиции задержан пассажир поезда с крупной партией наркотиков. Как сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе УТ МВД России по ДФО, 35-летний житель ЕАО ехал на поезде № 326 «Нерюнгри – Хабаровск».

В ходе личного досмотра полицейские нашли у него пакет, в котором была высушенная марихуана. Ее вес составил 1948 граммов, а это является особо крупной партией. Кроме этого, в дорожных вещах обнаружен медицинский шприц с тремя граммами гашишного масла.

Оперативникам мужчина рассказал, что дикорастущую коноплю собрал в районе станции Ледяной в Амурской области, откуда и возвращался в пассажирском поезде домой. Правда, пока остается неясным, когда и где он высушил наркотическое растение. Возбуждено уголовное дело, любителю дурмана грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом до пятисот тысяч рублей. Пока он находится под подпиской о невыезде.