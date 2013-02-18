Раскрыто заказное убийство липецкого депутата Михаила Пахомова

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18 февраля 2013, 11:07 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Убийством завершилось похищение липецкого депутата Михаила Пахомова, тело потерпевшего найдено, установлены личности похитителей и заказчика преступления, в рамках уголовного дела задержаны 11 человек.

Следствие называет и имя предполагаемого заказчика убийства 36-летнего Михаила Пахомова: в заказе преступления подозревается 40-летний экс-замминистра ЖКХ Московской области Евгений Харитонов, пишут СМИ.

О похищении Пахомова стало известно 12 февраля, установлено, что у депутата похищено имущество на сумму около 420 тыс рублей.

Следствие продолжается, эксперты Следственного комитета проводят все необходимые проверки, назначено проведение экспертиз.