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В Махачкале по факту убийства трех посетителей кафе возбуждено дело
18 февраля 2013, 09:12 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]
Накануне вечером у кафе "Тимур" в Махачкале капитан полиции, защищаясь, застрелил нападавших на него мужчин, ведется служебная проверка, следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек.
Установлено, что по людям на поражение из табельного оружия стрелял оперуполномоченный участковый по Советскому району Махачкалы, по словам полицейского, он защищался от напавших на него дебоширов, передают СМИ. До начала стрельбы на поражение полицейский один раз выстрелил в воздух.
Конфликту предшествовало желание сотрудника полиции остановить драку, имевшую место между тремя мужчинами.
В ходе служебной проверки будет дана оценка законности и необходимости действий полицейского.
ЕП