Найдено тело депутата Липецкого горсовета Михаила Пахомова

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18 февраля 2013, 09:03 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Местонахождение тела депутата Липецкого горсовета Михаила Пахомова установлено, тело убитого Пахомова найдено в поселке Обухово Ногинского района Московской области, сообщается на сайте Следственного Комитета.

Тело Пахомова найдено в гараже, расположенном в поселке Обухово Ногинского района. Убийцы спрятали тело в металлической бочке и залили его цементным раствором, видимо, пытаясь скрыть следы убийства.

В рамках уголовного дело о похищении и убийстве Пахомова назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств совершенного преступления, пятеро подозреваемых арестованы.