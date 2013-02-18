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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

На Кавказе полицейский у кафе застрелил трех неизвестных

18 февраля 2013, 07:09 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

На Кавказе в кафе полицейский применил табельное оружие, в итоге застрелены три человека, в отношении сотрудника МВД по Дагестану начата доследственная проверка, полицейский убил трех человек в Махачкале.
 
Предварительные итоги служебного расследования показали, что полицейский возвращался с работы, шел мимо кафе и увидел драку. Правоохранитель попытался разнять дерущихся, однако, как уточняется, хулиганы попытались отнять у полицейского табельное оружие.
 
После одного предупредительного выстрела в воздух полицейский начал стрелять по людям на поражение в целях самообороны, трое убиты, пишут интернет-СМИ.
ЕП