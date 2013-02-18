На Кавказе полицейский у кафе застрелил трех неизвестных

//Криминал

18 февраля 2013, 07:09 [ «Аргументы Недели. Кавказ» ]

На Кавказе в кафе полицейский применил табельное оружие, в итоге застрелены три человека, в отношении сотрудника МВД по Дагестану начата доследственная проверка, полицейский убил трех человек в Махачкале.

Предварительные итоги служебного расследования показали, что полицейский возвращался с работы, шел мимо кафе и увидел драку. Правоохранитель попытался разнять дерущихся, однако, как уточняется, хулиганы попытались отнять у полицейского табельное оружие.

После одного предупредительного выстрела в воздух полицейский начал стрелять по людям на поражение в целях самообороны, трое убиты, пишут интернет-СМИ.