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17 февраля 2013, 20:52 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Убит ранее похищенный депутат Липецкого городского совета Михаил Пахомов, похитители депутата задержаны, поиски Михаила Пахомова начались 12 февраля, когда в УМВД России по Липецкой области поступило заявление.

Похитители Пахомова установлены, задержаны пять человек в возрасте 24-30 лет, всем подозреваемым предъявлено обвинение в похищении человека, по уточненной информации, Пахомов убит.

Задержанные показали и место нахождения трупа депутата Михаила Пахомова в поселке Воровского Московской области, следствие ведется, сообщили в МВД РФ в воскресенье.