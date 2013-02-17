Установлена личность мужчины, застреленного на Новокуркинском шоссе

//Криминал

17 февраля 2013, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Установлена личность мужчины, застреленного сегодня в Москве на Новокуркинском шоссе у дома № 43, известно, что в мужчину стреляли из автоматического оружия и преступников было несколько, им удалось скрыться с места преступления.

По данным СМИ, потерпевший - выходец с Кавказа, в ходе осмотра тела в одежде обнаружен паспорт.

Убийцы скрылись с места преступления на автомобиле Mercedes, по факту убийства возбуждено уголовное дело.