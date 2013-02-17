В Москве застрелили мужчину, убийство произошло на Новокуркинском шоссе

//Криминал

17 февраля 2013, 18:38 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве застрелили мужчину, убийство произошло в 17.50 на Новокуркинском шоссе, потерпевший - мужчина кавказской внешности, убийцы выпустили в свою жертву несколько очередей из автоматического оружия и скрылись на внедорожнике "Мерседес".

Убийство произошло у дома номер 43 по Новокуркинскому шоссе, передают СМИ.Пострадавший скончался на месте, ведется розыск автомобиля "Мерседес", на котором скрылись убийцы.