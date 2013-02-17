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17 февраля 2013, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

В Волгоградской области полицейский стрелял по дому своего начальника, возбуждено уголовное дело, инцидент имел место сегодня в 3.30 мск, пострадал дом начальника отдела полиции "Суровикинский", сообщает сайт СКР.

Выстрелы были произведены не только по дому, но и по припаркованному во дворе дома служебному автомобилю, уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство, совершенное с применением оружия", а по подозрению в совершении указанного преступления задержан полицейский.

Подозреваемый, как считает следствие, в свой выходной день, предположительно, из личного гладкоствольного ружья, расстрелял дом начальника, после чего скрылся с места преступления.Никто не пострадал.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Старший сержант полиции в настоящее время отказывается от дачи показаний. Завтра в суд будет направлено ходатайство следователя об аресте "стрелка".