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//Криминал

Похищение липецкого депутата заказал экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

17 февраля 2013, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Обвинение в похищении депутата горсовета Липецкой области Михаила Пахомова предъявлено бывшему заместителю министра ЖКХ Подмосковья Евгению Харитонову. Подозреваемый был задержан.

 В отношении него по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном комитете.
Полицейские также задержали пятерых подозреваемых в похищении депутата липецкого горсовета Михаила Пахомова. Все они являются неработающими жителями Липецка, некоторые были судимы. «Также в ходе следствия установлено, что у потерпевшего  было похищено имущество на сумму около 400 тыс. рублей.  Трое подозреваемых в совершении хищения установлены, ими оказались также жители  Подмосковья. Они арестованы и им предъявлено обвинение  в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража)», - отмечается в сообщении.
«Кроме того, следствием установлен ряд лиц, также причастных к похищению депутата, однако на данный момент их местонахождение неизвестно».
Михаил Пахомов исчез 12 февраля в юго-западном округе Липецка. Сейчас его местонахождение устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

НС

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