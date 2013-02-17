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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В доме спортсмена Писториуса нашли окровавленную улику

17 февраля 2013, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

 В доме атлета-инвалида Оскара Писториуса, которого и обвиняют в убийстве фотомодели, нашли окровавленную биту для крикета. У полиции растет уверенность в том, что убийство произошло неслучайно.

 У Ревы Стенкамп, в которую выпустили четыре пули, еще и проломлен череп. Тело девушки нашли в ванной, а сама она была в ночной рубашке.


Первый выстрел был произведен в спальне, по данным полиции, пуля попала ей в бедро, после чего она спряталась в туалете, где в нее он выстрелил трижды, сообщает ntv.ru.


   Как ранее писали «АН» , в доме шестикратного паралимпийского чемпиона был найден труп девушки. Рева Стенкамп, известная благодаря съемкам в рекламе знаменитых брендов, была убита около четырех утра. Не исключено, что 14 февраля, в день всех влюбленных, она хотела устроить ему сюрприз, пробравшись в дом тайно. Спортсмен утверждает, что свою возлюбленную он принял за вора и застрелил. Однако в полиции не верят в озвученную спортсменом версию.


НС

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