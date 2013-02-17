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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Волгоградской области полицейский обстрелял дом и машину начальника

17 февраля 2013, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейский в воскресенье был задержан в Волгоградской области в городе Суровикино по подозрению в том, что он ночью обстрелял дом собственного начальника, подполковника Вячеслава Халабурдина.

 К счастью, никто не пострадал - стреляющий не попал по окнам, а повредил только служебный автомобиль начальника Межмуниципального отдела МВД России «Суровикинский», сообщает flashnord.com.


 Подозреваемый задержан, это 26-летний полицейский, который работает в этом же отделе в спецприемнике. В связи с чем он открыл огонь по дому начальника, не сообщается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части первой статьи "хулиганство", предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

НС

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