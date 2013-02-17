По Петербургу бродит агрессивный и сильный убийца, зверски замучивший родителей

//Криминал

17 февраля 2013, 10:26 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Если его кто увидит, лучше не пытаться задерживать, а срочно позвонить в полицию. Такие страшные преступления случаются не часто. Но когда происходят, даже видавшие виды оперативники испытывают шок.

С 90-летними мужем и женой расправились зверски. Трехкомнатная квартира в доме 4, корпус 3 по Искровскому проспекту была залита кровью. Судя по всему, супругов Бедриных долго пытали. Женщина умерла. Ее мужу удалось выжить, за его жизнь борются врачи реанимации, пишет КП. По сообщениям информагентств, полицейские в ходе расследования пришли к выводу: это сотворил сын замученных петербуржцев, 53-летний Александр Бедрин. Он работает контролером в гипермаркете, но на работе вот уже два дня не появлялся. Не видели его и знакомые: оперативники отрабатывают по найденной записной книжке все связи предполагаемого убийцы. Блокировали принадлежащий ему автомобиль «Жигули». Но где может скрываться Бедрин, пока не известно.

- Поймали ли убийцу? – с таким вопросом корр. «КП» обратился в дежурную часть УВД Невского района. - Пока таких данных нет, - ответил дежурный. Говорят, на прочесывание района и поимку преступника брошены практически все наличные силы отдела. Но Бедрин где-то «залег на дно». Пока не сообщается о мотивах такого страшного преступления. Как предупреждают полицейские, если заметите этого человека, ни в коем случае не надо пытаться задержать его самим. Мужчина агрессивен и очень силен. Лучше позвоните по телефону 573-57-15.