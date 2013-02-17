Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Похитители депутата Михаила Пахомова задержаны

17 февраля 2013, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении депутата липецкого горсовета Михаила Пахомова. Все они являются неработающими жителями Липецка, некоторые были судимы.

 Депутат горсовета, гендиректор ОАО "Литер", руководитель отделения "Опоры России", а также член регионального координационного совета Общероссийского народного фронта Михаил Пахомов исчез 12 февраля в юго-западном округе Липецка. Сейчас его местонахождение устанавливается.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

НС

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан