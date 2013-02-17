Похитители депутата Михаила Пахомова задержаны

//Криминал

17 февраля 2013, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские задержали пятерых подозреваемых в похищении депутата липецкого горсовета Михаила Пахомова. Все они являются неработающими жителями Липецка, некоторые были судимы.

Депутат горсовета, гендиректор ОАО "Литер", руководитель отделения "Опоры России", а также член регионального координационного совета Общероссийского народного фронта Михаил Пахомов исчез 12 февраля в юго-западном округе Липецка. Сейчас его местонахождение устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".



