Очередная стрельба в кафе Москвы: двое попали в больницу

//Криминал

17 февраля 2013, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-востоке Москвы в кафе, расположенном на территории рынка по адресу: улица Верхние Поля, 56,в субботу произошла драка со стрельбой. Два человека пострадали и были отправлены в больницу.

Стрелявшего и еще одного мужчину задержали, сообщает ria.ru. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".



