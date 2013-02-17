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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

Очередная стрельба в кафе Москвы: двое попали в больницу

17 февраля 2013, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-востоке Москвы в кафе, расположенном на территории рынка по адресу: улица Верхние Поля, 56,в субботу  произошла драка со стрельбой. Два человека пострадали и были отправлены в больницу.

  Стрелявшего и еще одного мужчину задержали, сообщает ria.ru. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

НС

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