В центре Москвы двое в масках ограбили офисный центр

//Криминал

17 февраля 2013, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция ищет двух преступников, которые вчера утром совершили разбойное нападение на офисный центр в Москве по адресу: Покровка, дом 42, корпус 5. Ими похищено примерно 4,15 миллиона рублей.

Двое в масках, ворвавшись в помещение офисного центра и угрожая охраннику предметом, похожим на пистолет, они избили его, после чего приковали наручниками к батарее.

Из одного офиса злоумышленники забрали 100 тысяч долларов, 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, из другого — 15 тысяч долларов и 200 тысяч рублей, а также драгоценности. Возбуждено уголовное дело о разбое.



