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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В центре Москвы двое в масках ограбили офисный центр

17 февраля 2013, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция ищет двух преступников, которые вчера утром совершили разбойное нападение на офисный центр в Москве по адресу: Покровка, дом 42, корпус 5. Ими похищено примерно  4,15 миллиона рублей.

 Двое в масках, ворвавшись в помещение офисного центра и угрожая охраннику предметом, похожим на пистолет, они избили его, после чего приковали наручниками к батарее.
Из одного офиса злоумышленники забрали 100 тысяч долларов, 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, из другого — 15 тысяч долларов и 200 тысяч рублей, а также драгоценности. Возбуждено уголовное дело о разбое.

НС

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