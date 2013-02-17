В Москве разыскивается преступник, напавший с ножом на мужчину

//Криминал

17 февраля 2013, 08:23 [ «Аргументы Недели» ]

На юго-западе Москвы на улице Вильнюсская в субботу ночью неизвестный ранил ножом мужчину у кафе, и скрылся в неизвестном направлении. Перед этим между ними произошла ссора.

Мужчина 1989 года рождения был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.



