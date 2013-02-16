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"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Криминал
16 февраля 2013, 20:28 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]
В Кировской области директора "Нововятского лыжного комбината" Владимира Сысолятина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он, по данным следствия, разработал схему получения от государства завышенное возмещение налога на добавленную стоимость.
Комбинат через подставные фирмы приобрел станки, итоговую цену которых завысили в пять раз. Отчеты о сделке подали в налоговую службу, и в итоге директор получил гораздо большую компенсацию НДС.
Её размер даже едва не достиг реальной стоимости всей партии оборудования, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате федеральный бюджет понес ущерб в 38 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области