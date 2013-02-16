//Криминал

16 февраля 2013, 20:28 [ «Аргументы Недели. Вятка» ]

В Кировской области директора "Нововятского лыжного комбината" Владимира Сысолятина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Он, по данным следствия, разработал схему получения от государства завышенное возмещение налога на добавленную стоимость.

Комбинат через подставные фирмы приобрел станки, итоговую цену которых завысили в пять раз. Отчеты о сделке подали в налоговую службу, и в итоге директор получил гораздо большую компенсацию НДС.

Её размер даже едва не достиг реальной стоимости всей партии оборудования, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. В результате федеральный бюджет понес ущерб в 38 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.