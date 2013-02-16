В Москве мать умерла на глазах у сына от побоев мужа

//Криминал

16 февраля 2013, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Москвич сегодня до полусмерти избил свою супругу и оставил ее умирать с шестилетним сыном. Женщину в квартире на Малой Юшуньской улице обнаружила ее мать. Муж много пил и постоянно избивал жену.

В настоящее время его разыскивают. Пострадавшая умерла еще до приезда полиции.