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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве мать умерла на глазах у сына от побоев мужа

16 февраля 2013, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Москвич сегодня до полусмерти избил свою супругу и оставил ее умирать с шестилетним сыном. Женщину в квартире на Малой Юшуньской улице обнаружила ее мать. Муж много пил и постоянно избивал жену.

В настоящее время его разыскивают. Пострадавшая умерла еще до приезда полиции.

НС

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