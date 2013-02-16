Два посетителя кафе на 14 км МКАД устроили перестрелку и угодили в больницу

//Криминал

16 февраля 2013, 08:21 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве в ночь на субботу два посетителя кафе на 14 км МКАД поссорились, подрались и устроили стрельбу. Два человека в результате перестрелки пострадали и были госпитализированы с места происшествия. Полиция задержала четырех участников конфликта.

Инцидент в кафе на МКАД произошел около 00:25 мск субботы. Мужчины сначала что-то выясняли на словах. Доводов не хватило. Словесная перепалка переросла в драку. Один из участников конфликта применил травматический пистолет. Он выстрелил в двух мужчин.В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Устанавливается, кто стрелял.