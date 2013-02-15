В Самаре задержаны сотрудники ОБЭП

//Криминал

15 февраля 2013, 13:58 [«Аргументы Недели. Самара», Сергей Гурков, Самара ]

Фото www.gorod.samara24.ru

Вечером 14 февраля во время спецоперации полиции при участии представителей СК в Самаре были задержаны два сотрудника ОБЭП. Как рассказал утром 15 февраля «АН-онлайн» руководитель СУ Следственного Комитета по Самарской области Виталий Горсткин, один из задержанных является сотрудником ОБЭП ГУ МВД по Самарской области, другой - трудится в районном отделе ОБЭП.

Горсткин пояснил, что оба «силовика» задержаны в рамках расследовании дела о нарушениях во время приватизации госсобственности, а именно - квартир для госслужащих, которые преступники приватизировали на подставных лиц, а затем продавали. По информации Горсткина, прокуратура сейчас проводит проверку в рамках

задержания двух сотрудников ОБЭП.

Прокуратура также намерена допросить 15 февраля и заместителя руководителя департамента по вопросам общественной безопасности администрации Самары Вадима Кужилина. Ранее он возглавлял департамент по управлению имуществом в правительстве Самарской области и также может быть причастен к незаконной приватизации квартир в регионе.