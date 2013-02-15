Бизнесмен оставил предсмертную записку о коррупции в подразделении Смольного

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15 февраля 2013, 11:46 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Тело Григория Хибовского нашли у дверей «Ленсвета», подведомственного комитету по энергетике.

В Петербурге тело 55-летнего бизнесмена Григория Хибовского нашли днем в четверг, 14 февраля. Мертвый мужчина лежал в машине «газель», припаркованной у дома 79 по набережной канала Грибоедова. - Прежде чем покончить жизнь самоубийством, он трижды выстрелил из карабина в сторону дома № 78, в котором располагается офис его партнеров по бизнесу, после чего выстрелил себе в голову, - сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу.

Фирма Хибовского "Луч" занимается проектировкой и монтажом инженерных сетей и сотрудничает с «Ленсветом» - подведомственной организацией городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Рядом с телом лежала предсмертная записка. Бизнесмен рассказал о своей коммерческой деятельности и коррупции, с которой он столкнулся. Похоже, дело зашло очень далеко. По сути, записка - заявление в полицию о преступлениях. - По факту самоубийства проводит доследственную проверку, устанавливаем все обстоятельства, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам примем процессуальное решение, пишет КП.