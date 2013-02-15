В мошенничестве обвиняется директор-распорядитель Малого театра

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15 февраля 2013, 11:42 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В мошенничестве на 9 миллионов рублей обвиняется директор-распорядитель Малого театра, ремонт, на которые были выделены бюджетные средства, выполнен не был, сообщает в пятницу ГУМВД России по Москве.

Обвинения предъявлены бывшему руководителю ФГУП «ДСРиР» и директору-распорядителю ГАМТ России, генеральному подрядчику, а также генеральному директору субподрядной организации, им вменяется в вину мошенничество в особо крупном размере.

Работы по переносу транзитных тепловых магистралей из подвальной части здания Государственного академического Малого театра России (ГАМТ России) фактически не выполнены, установило следствие, передают СМИ.