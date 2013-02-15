Молодой хабаровчанин пойдет под суд за кражи денег с пластиковых карт

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15 февраля 2013, 11:35 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото www.olymp-media.com

11 человек смог обмануть 20-летний житель дальневосточной столицы. Он воровал деньги с пластиковых карт клиентов банка, прикидываясь его сотрудником, рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе хабаровского краевого УВД.

Осенью прошлого года в офисах крупного банка, расположенных в центре Хабаровска стал появляться одетый «по-деловому» молодой человек. Он выискивал людей, которые не знали, как обращаться с терминалами самообслуживания. Как правило, мошенник выбирал пожилых людей или гастарбайтеров. Парень был уверен, что они ничего не заподозрят. Впрочем, так оно и было - все принимали молодого человека за сотрудника банка и доверяли ему провести необходимую платежную операцию.

Тем временем злоумышленник втайне от владельца карты получал идентификатор и список разовых паролей для пользования системой интернет-банка этого кредитного учреждения. А хозяину карты говорил, что полученные с терминала данные распечатались случайно. Скомкав листок, он выбрасывал его в урну. Потом помогал человеку провести нужную операцию, а когда тот уходил, доставал листок с данными и шел домой. Там он заходил на сайт интернет-банка, вводил украденные пароли и идентификатор, получая, таким образом, полный доступ к деньгам, находящимся на счетах обманутых людей. После этого аферисту оставалось только перевести средства на свою банковскую карту. Кстати, как выяснилось позже, эту карту молодой человек оформил по чужому паспорту, который в полицейской базе числится как утерянный.

Парень оставался неуловимым полтора месяца. В ноябре 2012 года сотрудникам уголовного розыска вместе с представителями службы безопасности банка удалось задержать злоумышленника. Как оказалось, ранее он уже был судим за аналогичные преступления. По данным следствия, от действий ловкого проходимца пострадало 11 человек, с банковских карт которых было похищено от 5 до 57 тысяч рублей. Аферисту уже предъявлено обвинение. В ближайшее время дело будет направлено в суд.