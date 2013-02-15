В Москве совершено двойное убийство, подозреваемый задержан

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15 февраля 2013, 11:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве топором зарубили двоих мужчин, подозреваемый в совершении двойного убийства задержан, тела потерпевших обнаружены 14 февраля 2013 года на территории автостоянки по улице Героев Панфиловцев в помещении для охраны.

Потерпевшие - 1955 и 1960 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), сообщает сайт СКР.

В ходе осмотра на месте происшествия был обнаружен топор и следы крови, опрошены свидетели и родственники погибших, по подозрению в совершении данного преступления был задержан уроженец Ивановской области 1980 г.р. В ходе допроса он сознался в содеянном и дал показания, из которых следует, что убийство было совершено им на почве внезапно вспыхнувшего конфликта.

Решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве двух человек.