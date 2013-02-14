Экс-советник губернатора Мурманской области подозревается в миллиардных хищениях

//Криминал

14 февраля 2013, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной версии, Шубин выстроил структуру, состоявшую из более чем сотни организаций.

Часть из них была зарегистрирована в зарубежных оффшорных зонах. В результате высокопоставленный чиновник контролировал примерно 70% рынка сбыта электроэнергии в Мурманской области и не менее 60% рынка ЖКХ. Сумма ущерба, по данным МВД, превышает несколько миллиардов долларов. В ходе совместной операции МВД и ФСБ по подозрению Шубин был задержан. По факту преступления возбуждено 10 уголовных дел. Правоохранительные органы располагают сведениями, что у Геннадия Шубина есть шведское гражданство, он собирался покинуть пределы России и уже купил билет на самолёт в Финляндию. Суд арестовал Шубина на два месяца.