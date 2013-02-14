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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

На Красной площади на полицейского напали с бейсбольной битой

14 февраля 2013, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

В центре столицы, на Красной площади сегодня днем задержан мужчина с бейсбольной битой, который набросился на сотрудника полиции. Полицейский подошел к нему, чтобы проверить документы.

 Мужчина расхаживал около Храма Василия Блаженного и вел себя неадекватно.
Когда полицейский к нему подошел, тот ударил полицейского битой по ногам. На место был вызван наряд медико-психиатрической службы. Сотрудник полиции вынужден был обратиться в травмпункт.

НС

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