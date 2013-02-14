На Красной площади на полицейского напали с бейсбольной битой

//Криминал

14 февраля 2013, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

В центре столицы, на Красной площади сегодня днем задержан мужчина с бейсбольной битой, который набросился на сотрудника полиции. Полицейский подошел к нему, чтобы проверить документы.

Мужчина расхаживал около Храма Василия Блаженного и вел себя неадекватно.

Когда полицейский к нему подошел, тот ударил полицейского битой по ногам. На место был вызван наряд медико-психиатрической службы. Сотрудник полиции вынужден был обратиться в травмпункт.



