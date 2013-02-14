Мать похищенных сестер прислала видео, утверждая, что девочки у нее (ВИДЕО)

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14 февраля 2013, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта vesti.ru

На связь с общественной организацией в Москве вышла Инна Гробман. Мать сестер Насти и Саши рассказала, что они с мужем увезли девочек от бабушки и будут воспитывать сами.

На связь с общественниками вышла мать пропавших 12 февраля в Москве Насти и Саши. Женщина представилась Инной Гробман и рассказала, что это они с мужем Игорем Шутовым «похитили» детей и увезли в Рязанскую область — подальше от бабушки и дедушки.



Так что оказалось, что школьниц забрали родные мать и отец, которых не лишали родительских прав. Сейчас следователи проверяют видеозапись: не факт, что клип сделан недавно.



Ранее же сообщалось, что опеку над девочками оформили их бабушка и дедушка, так как родители не отличались примерным поведением и не заботились о детях должным образом,



Звонок от Инны Гробман приняли в общественной организации Гражданская аварийная связь: женщина сказала, что может доверять только им. В доказательство того, что с девочками все в порядке, Гробман прислала снятый на камеру ролик.



Мать сестер Шутовых сообщила, что деньги бабушки и дедушки им не нужны, что они не лишены родительских прав и никакого преступления не совершили.



Ранее «АН» сообщали: Ранее в полицию обратился мужчина, заявивший, что дети у него, однако эта информация не подтвердилась. Потом был звонок от женщины из Рязанской области, сообщившей, что с девочками все в порядке. Если девочек увезли родители, почему, как утверждают очевидцы, сестры отбивались? Девочки не ходят в школу, их мобильные телефоны не отвечают. Расследование запутанного дела продолжается.







