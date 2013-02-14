Две группы автоворов задержали за одну ночь ростовские полицейские

//Криминал

14 февраля 2013, 13:54 [«Аргументы Недели. Ростов-на-Дону», Рената Бойко, Ростов-на-Дону ]

Фото www.sgpress.ru

Сотрудники полиции Пролетарского района Ростова-на-Дону за одну прошедшую ночь задержали две группы автоворов. Первая состояла из двух, вторая – из четырёх человек. По стечению обстоятельств, воришки независимо друг от друга промышлял на одной и той же улице.

В последнее время в городе участились кражи из салонов автомобилей. Согласно статистке, только за январь этого года в УМВД Ростова обратились более 140 человек с подобными заявлениями. Чаще всего добычей злоумышленников становятся, видеорегистраторы, навигаторы, автомагнитолы и колёса.

«Наши сотрудники установили, что злоумышленники действуют по одинаковой схеме. В ночное время они выбирают припаркованный около многоквартирного дома автомобиль, и, разбив окно или вскрыв дверь, забирают добычу. Воришки не брезгуют и автомобильными мелочами: фонариками, отвертками, солнцезащитными очками и даже аптечками», - рассказали «АН-онлайн» в пресс-службе ростовской полиции.

По информации полицейских, наряд, состоящий из двух сотрудников уголовного розыска, осуществлял патрулирование проспекта им. 40-летия Победы. В одном из дворов полицейские заметили двух подозрительных парней. Молодые люди ходили вокруг припаркованных возле многоквартирного дома автомобилей, и заглядывали внутрь салонов.

«Задержанными оказались два 18-летних брата-близнеца, проживающие на этой же улице, – сообщили сотрудники пресс-группы УВД Ростова. – Пока полицейские выясняли их личности, в дежурную часть позвонил житель проспекта им. 40-летия Победы, который сообщил, что из его «Жигулей» была похищена автомагнитола. Как оказалось, на одном из жилых домов висела камера видеонаблюдения, которая зафиксировала момент кражи. Подозреваемыми, запечатлёнными на видео, оказались те же самые братья-близнецы».

В эту же ночь, также на проспекте им. 40-летия Победы сотрудникам полиции удалось задержать ещё одну группу автоворишек, состоящую из четырёх человек. Правоохранители поймали их с поличным в тот момент, когда они снимали колёса с автомобиля отечественного производства. Позже выяснилось, что все они - жители Багаевского района.

Полицейские установили, что в Ростов подозреваемые приехали на автомобиле ВАЗ-21099. Как выяснилось в дальнейшем, воришки не брезговали ничем. При досмотре их машины сыщики обнаружили слитый бензин, автоинструменты, а также несколько покрышек и аккумулятор.

В настоящее время все подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».