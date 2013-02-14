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Силовики блокировали близ Хасавюрта организаторов взрыва в городе
14 февраля 2013, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане у поселка Мичурина в Хасавюртовском районе идет бой с группой бандитов, которые, предположительно, имеют отношение к организации сегодняшнего теракта на посту ДПС. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Боевики блокированы недалеко от места взрыва. Кроме того, в лесистой местности обнаружен блиндаж, где, возможно, хранилась и изготавливалась взрывчатка.
"АН" писали, что в четверг утром на посту ДПС в городе Хасавюрте взорвался смертник. В результате взрыва погибли на месте 3 откомандированных в Дагестан вологодских полицейских, один из шестерых раненых умер в больнице, один числится пропавшим без вести.