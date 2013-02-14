Силовики блокировали близ Хасавюрта организаторов взрыва в городе

//Криминал

14 февраля 2013, 13:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото НАК.

В Дагестане у поселка Мичурина в Хасавюртовском районе идет бой с группой бандитов, которые, предположительно, имеют отношение к организации сегодняшнего теракта на посту ДПС. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.



Боевики блокированы недалеко от места взрыва. Кроме того, в лесистой местности обнаружен блиндаж, где, возможно, хранилась и изготавливалась взрывчатка.

"АН" писали, что в четверг утром на посту ДПС в городе Хасавюрте взорвался смертник. В результате взрыва погибли на месте 3 откомандированных в Дагестан вологодских полицейских, один из шестерых раненых умер в больнице, один числится пропавшим без вести.

Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".