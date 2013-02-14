Работорговке из Амурска грозит 10 лет колонии

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14 февраля 2013, 12:57 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Фото www.vremia.ua

Жительница города Амурска Хабаровского края предстанет перед судом за продажу девушек в сексуальное рабство за рубеж. Как рассказали корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе ГУВД ДВФО, 41-летняя женщина с января 2006 года по ноябрь 2009 завербовала 7 девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Их она искала через объявления в газетах, предлагая работу хостес и танцовщиц в клубах Кипра, Греции, Китая.

При этом амурчанка выбирала девушек из социально-неблагополучных семей, бывших воспитанниц детских домов и интернатов, а также попавших в сложные жизненные ситуации. Заработок она сулила очень приличный - не менее 100 долларов в день.

А дальше все происходило по довольно известной схеме. За рубеж девушки направлялись не по рабочим, а по туристическим визам, по прибытии у них отбирали документы и, угрожая физической расправой, заставляли исполнять перед клиентами ночных клубов танцы в обнаженном виде и оказывать сексуальные услуги.

По данным следствия, за каждую проданную девушку вербовщица из Амурска получала около 1000 долларов. Расследование дела против 41-летней женщины завершено и направлено в суд. Ей грозит 10 лет лишения свободы.