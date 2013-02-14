В Петербурге орудуют узбеки с поддельными документами наркоконтроля

//Криминал

14 февраля 2013, 12:38 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Петербуржцы обеспокоены участившимися случаями исчезновения молодых людей. В социальных сетях горожане предупреждают о том, что в городе орудуют подозрительные узбеки.

- Друзья! Сегодня, 13 февраля в 23:55, в центре, на Греческом проспекте, ко мне подошли двое подозрительных людей узбекской внешности, - пишет на своей странице ВКонтакте Антон Борода, - Предъявили «ксиву», представились сотрудниками наркоконтроля и попросили проследовать с ними за угол, к их машине. Я им сказал, что на метро опаздываю. А они ответили, что довезут меня потом до дома. Короче, я сразу почуял неладное. Когда петербуржец еще раз попросил показать ему удостоверение, он заметил, что оно поддельное. - Вся эта ситуация пахла очень нездорово, - пишет Борода. - Я сказал, что сам себя довезу куда мне надо и быстренько пошел к метро. Ребята, будьте осторожны. Неспроста у нас по Питеру пропадают взрослые молодые люди!