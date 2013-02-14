В нескольких регионах десятки женщин освободили из сексуального рабства

//Криминал

14 февраля 2013, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Полицейские освободили более 30 женщин, которые находились в сексуальном рабстве в разных регионах России, сообщает сегодня пресс-служба МВД. Задержаны торговцы "женскими телами".

«Члены группы организовали сеть притонов для занятия проституцией в Москве, Саранске, Нижнем Новгороде, Пензе, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Оперативниками установлены факты похищений женщин на территории московского региона, их незаконного удержания, перемещения в другие регионы и принуждения к занятию проституцией с применением психологического и физического насилия», - говорится в сообщении ведомства.



В нескольких регионах одновременно прошли спецоперации, все участники группы – уроженцы Республики Мордовия – были задержаны. Освобождены более 30 женщин. Дома у задержанных обнаружили оружие, форму сотрудника полиции, средства связи, сим-карты, используемые в преступных целях, паспорта жертв, сберегательные книжки, кассовые чеки, банковские карты.



