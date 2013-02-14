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14 февраля 2013, 11:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото с сайта СКР.

Следственным управлением СК России по Уральскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших 29 августа 2010 года во время рок-фестиваля "Торнадо" в Челябинской области.

14 февраля 2013 года в съёмной квартире в городе Челябинске задержан ранее судимый Игорь Стригунов, 1983 года рождения, подозреваемый в активном участии в массовых беспорядках, произошедших во время рок-фестиваля. В ближайшее время следствие планирует предъявить Стригунову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), и инициировать избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела и установление причастности иных лиц к нападению на посетителей рок-фестиваля "Торнадо" продолжается, сообщает пресс-служба СКР.

"АН" писали, что в конце января был задержан украинскими пограничниками и экстрадирован в Россию один из организаторов побоища на "Торнадо" Максим Попов.

Ранее по уголовному делу о массовых беспорядках на рок-фестивале "Торнадо" было привлечено 13 человек. 13 июля 2012 года Челябинским областным судом все они осуждены к длительным срокам лишения свободы.