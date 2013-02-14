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14 февраля 2013, 10:46 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото с сайта 05.mvd.ru

Следователи дагестанского СУ СКР по факту подрыва смертника возле поста ДПС в Хасавюрте, в результате которого погибли и пострадали вологодские полицейские, возбудили уголовное дело по статье "теракт".

"АН" писали, что МВД по Республике Дагестан опубликовало списки погибших в результате взрыва.

Напомним, взрыв на въезде в город Хасавюрт прогремел сегодня около 05:00 утра в момент, когда полицейские остановили для досмотра автомобиль "Лада Приора". В результате три сотрудника полиции погибли, шестеро госпитализированы, еще один считается без вести пропавшим. Пострадавшие и погибшие являются прикомандированными сотрудниками из ГУ МВД России по Вологодской области.



Здание КПП полностью разрушено. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 2 и глубиной 1,5 метра.



Мощность взрывного устройства, а также лица, причастные к преступлению устанавливаются. В связи с терактом вся полиция республики переведена на усиленный режим несения службы.

Движение автотранспорта из Хасавюрта и в город закрыто.