В Дагестане террорист-смертник взорвался на КПП, погибли трое полицейских

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14 февраля 2013, 08:11 [ «Аргументы Недели. Северный Кавказ» ]

Фото МВД по РД с сайта 05.mvd.ru.

В Дагестане около 5 утра четверга взрывное устройство сработало на посту полиции на окраине Хасавюрта. Взрыв произошел в момент, когда полицейские досматривали остановленный автомобиль "Лада Приора".

Как сообщили в республиканском СУ СКР, бомбу взорвал террорист-смертник. Погибли трое полицейских. Значительно повреждены здание поста и близлежащие сооружения.

"Среди погибших и пострадавших, в основном, сотрудники полиции, прикомандированные в Дагестан из Вологодской области", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что полицейские предотвратили совершение теракта в черте города.