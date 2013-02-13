В Кабардино-Балкарии задержан наркоторговец - чемпион мира по боям без правил

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13 февраля 2013, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Нальчике в результате спецоперации задержана группа наркоторговцев, сбывавших гашиш. Среди задержанных оказался чемпион мира по боям без правил, его имя не разглашается.

Группу из пяти человек возглавлял 22-летний житель Нальчика. Сбывали свой товар злоумышленники преимущественно среди подростков, сообщает rbc.ru. Наркотик, произведенный, как считают следователи, в Афганистане, поставлялся преступникам крупными партиями из Москвы.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.